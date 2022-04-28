Данило Гетманцев заявил, что законодательная инициатива имеет целью пресечь деятельность граждан, пользующихся льготами на ввоз автомобилей для собственного обогащения.

Зарегистрированный в парламенте законопроект о возобновлении уплаты пошлин на ввоз автомобилей не касается транспортных средств, ввозимых в Украину для армии и Сил территориальной обороны.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Речь идет не о тех автомобилях, которые ввозятся волонтерами. Те автомобили, которые ввозятся волонтерами для нужд Вооруженных сил или территориальной обороны, ввозятся без пошлины, как гуманитарная помощь, никоим образом эту ситуацию не планируется менять. Как эти автомобили, так и гуманитарная помощь, будут проходить через таможню без уплаты каких-либо налогов и по ускоренной процедуре", - сказал он.

По словам Гетманцева, некоторые граждане пользуются льготами на ввоз автомобилей для обогащения.

Также он подчеркнул, что автомобили для нужд ВСУ и теробороны будут ввозиться на основании писем воинских частей или военных администраций, поэтому потом можно будет легко проверить, с какой целью их используют.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля правительство приняло решение, позволяющее быстро осуществлять таможенное оформление товаров, необходимых для укрепления обороноспособности.

24 апреля в парламенте был зарегистрирован законопроект №7311 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения", для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Авторы проекта указывают, что за первую неделю в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило 350 млн. грн.; ежедневно сумма льгот составляет более 100 млн грн, ввезено более 3 тысяч автомобилей; зафиксированы случаи ввоза авто премиум класса.