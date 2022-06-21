Советник главы ОП добавил, что в результате ударов ВСУ по острову Змеиный российский флот оказался в очень неприятной ситуации.

После удара украинских военных по захваченным оккупантами буровым вышкам в Черном море Россия в качестве ответа может нанести удар "по центрам принятия решений в Киеве".

Об этом в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович

В связи с этим он призывает жителей столицы, в частности, Печерского и других центральных районов, не игнорировать сигналы тревоги в ближайшие дни.

Арестович рассказал, что после того, как Россия оккупировала Крым и украла "вышки Бойко" в 2014 году, она разместила на них средства ПВО и радиолокационной разведки, а также личный состав береговой охраны одного из крымских подразделений.

Советник главы ОП добавил, что на платформах находились 109 человек, большинство из которых - военные.

Также Арестович добавил, что сегодня утром было уничтожено много целей на острове Змеиный. "Там было задымление по полной. Очень красивое большое задымление. Настолько задымилось, что количество потерь пока сложно оценить", - сказал он.

Арестович также отметил, что в результате ударов ВСУ по острову Змеиный российский флот оказался в очень неприятной ситуации.

"Полностью изменились правила игры на море. Им сейчас нужно оправиться от шока и найти добровольцев на доставку грузов и боекомплекта на Змеиный", - добавил он.

Удар по "вышкам Бойко": что известно

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко". Теперь Россия не сможет добывать газ в украинском Черном море.

После этого депутат Госдумы от оккупированного РФ Крыма Михаил Шеремет пригрозил Украине ответными ударами. По его словам, атака украинских военных "развязала России руки" и что скоро "будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений".

Напомним, РФ захватила буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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