Ранее анонсировалось переформатирование корабельной группировки РФ в Черном море.

Российская Федерация пополнила состав корабельной группировки в акватории Черного моря.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в "Юге" анонсировали переформатирование корабельной группировки РФ в Черном море. Теперь враг делает акцент на подводном флоте.

Переформатированием флота враг пытается минимизировать потери на море. Тогда в готовности к ракетному удару у оккупантов находилось 28 "Калибров"

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