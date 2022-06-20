Официального подтверждения этой информации пока нет.

На острове Змеиный, который временно захвачен российскими оккупантами, прогремели десятки взрывов и начался пожар.

Об этом пишет одесский сайт "Думская" со ссылкой на собственные источники.

"В украинских пабликах жители Бессарабии писали о взрывах, которые было слышно, начиная 4:30. Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в сторону Змеиного", - говорится в сообщении.

В настоящее время официальной информации о нынешней ситуации на Змеином нет.

Как сообщалось, сегодня утром в Одесской области сбили российские ракеты "Оникс". В оперативном командовании "Пивдень" рассказали, что противник выпустил крылатые ракеты по Одессе и Белгород-Днестровскому району области.

Недавно ударом двух противокорабельных ракет Harpoon у захваченного россиянами острова Змеиный был уничтожен спасательный буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех". Это судно выполняло задачи по транспортировке боеприпасов, вооружения и личного состава.

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