По его словам в мирной жизни ему обычно жутко скучно, а во время войны, наоборот, он понимает "всю степень ответственности".

Для многих украинцев советник главы ОП Алексей Арестович стал символом сопротивления, его называют "главным крашем этой войны".

Как рассказал он в интервью изданию "Медуза", его популярность стала сочетанием факторов.

"То, что всегда считали моей слабостью — и говорили мне, что я разбрасываюсь по жизни, — оказалось моей силой. Я и военный. Я и актер — 17 лет в театре и в кино. Я и психологией занимаюсь много лет, и философией, и теологией. У меня и школа своя философско-психологическая, популярная. Помогло и умение подать себя в кадре. Но самое главное — это сумма навыков, которая накопилась. Опять же, война. Кто все может разъяснить? Очень мало людей, которые могут сложные военные вопросы объяснить домохозяйкам. Еще психологическая закалка, которая позволяет спокойно переживать самые тяжелые моменты", - отметил Арестович.

В то же время, по его словам, главный секрет очень простой.

"Я никогда не пытался кем-то быть, кроме самого себя. Ремесленников очень много в политике, в искусстве, в психологии и в военном деле. Ремесленниками являются те, кто хочет кем-то быть. Они неестественны. А звездами становятся люди, которые естественны в этой обстановке и резонируют. Вот и все", - сказал он.

Как жена Арестовича воспринимает его популярность

По словам Арестовича, его жена Анастасия очень органично относится к его популярности.

"Она тоже такой человек: и психологически, и все остальное. Опять же, когда жена начинает волноваться? Не когда мужа атакуют, а когда муж кого-то начинает атаковать. А муж точно никого не атакует, потому что я очень люблю свою жену, и она для меня — целая вселенная, мне никто не нужен больше. Я в Instagram подписан на одного человека. У меня 1,4 миллиона подписчиков, в том числе первые красавицы Украины. А я подписан только на жену", - говорит Арестович.

Как изменилась жизнь Арестовича с началом полномасштабного вторжения РФ

По его словам, он перестал спать.

"Я перестал спать вообще. А я соня, люблю поваляться. Тут же часа по три в день спишь. Но у меня своя стихия, понимаете? Обычно человек живет за искусственно завышенным порогом безопасности, а наше подсознание создано для битвы с дикими зверями, как у наших предков. И отсюда очень много проблем современного человека, потому что подсознание не получает соответствующей нагрузки. Нужны испытания, эмоциональные взлеты и падения, нагрузки и так далее, и тогда он чувствует себя нормально. Это все равно что автомобиль с "Формулы-1" заставить возить мусор. Есть люди, у которых подсознание предназначено для того, чтобы у них в принципе были только серьезные испытания. Они только тогда чувствуют себя на месте. Вот я такой человек. Мне в мирной жизни обычно жутко скучно. А во время войны, наоборот, я понимаю всю степень ответственности. Я наконец-то оказался в родной стихии и чувствую себя на своем месте", - говорит Арестович.

Он отмечает, что сейчас имеет возможность говорить людям только правду.

"В обычной жизни мог передернуть информацию, а здесь я говорю только чистую правду от начала и до конца. Причем это и политика офиса (президента Украины Владимира Зеленского, - ред), и моя личная политика — они совпали. Вот как есть. Многие считают, что я успокаиваю людей, и критикуют меня. Оппоненты, злопыхатели говорят: "Вот Арестович убаюкивает". А я всегда говорю только как есть. Даже человеку, который умирает, я говорю: "Ты умираешь, дорогой, поэтому посмотри мне в глаза и умри человеком в нормальном состоянии сознания". Когда я говорю, что мы победим, — это же не потому, что я успокаиваю, а потому, что я знаю, что мы победим. И говорю об этом как часть правды, а не как часть мантры на успокоение. В этом секрет", - отметил Арестович.

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