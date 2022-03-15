С приходом войны "краши" украинских женщин изменились.

Если раньше украинки обожали голливудских актеров, засматривались на талантливых и безудержных артистов, восхищались сильными спортсменами, то с приходом войны их внимание переключилось на украинских политиков, среди которых они, кстати, нашли себе новых "крашей". Но они оказались женаты.

Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, которого называют успокоительным средством и от которого можно даже воду зарядить, вот уже как 7 лет счастливо женат на Анастасии Арестович, с которой воспитывает дочь и сына.

Виталий Ким

Всегда веселый губернатор Николаевской области Виталий Ким зацепил украинок своей неординарностью, любовью к шуткам и всегда хорошим настроением. Несмотря ни на что он безоговорочно верит в победу Украины в войне, которую развязала РФ. К слову, 13 марта ему исполнился 41 год. Что касается его личной жизни, то он уже давно женат и вместе с супругой воспитывает троих детей.

Александр Скичко

В прошлом шоумен, а сейчас один из украинских политиков Александр Скичко привлекает своей неординарной внешностью. Он всегда выглядит ухоженно, красиво разговаривает и несет позитив народу. Казалось бы, он идеальный кандидат в мужья, но, увы, и его сердце уже занято. Александр в браке с Елизаветой Юрушевой, с которой воспитывает совместного ребенка и ребенка от ее первого брака. К слову, сейчас они снова ждут пополнение в семье.

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров состоит в официальном браке уже 7 лет. В браке с супругой Анастасией он воспитывает 5-летнюю дочь. Пара выглядит очень счастливой.

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