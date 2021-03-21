Фасад здания разрисован надписями и залит красной краской.

Офис президента пострадал от вандализма со стороны участников вчерашней акции в поддержку Сергея Стерненко.

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Об этом свидетельствуют фото и видео с места событий. На них можно видеть, что фасад здания разрисован надписями и залит красной краской. Кроме того, вчера вечером в дверях ОП выбили окна.

На месте дежурит полиция и нацгвардия.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Дмитрий Захаров