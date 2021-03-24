Евгения Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест Евгения Строканя - участника акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка, которая состоялась 20 марта возле Офиса президента.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Вечером Евгения Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Отмечается, что 24 марта в 16:00 должны были слушаться три дела. Однако избрание мер предосторожности не начали вовремя.

Заседание по другим двум участникам, Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову, перенесли на 25 марта.

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Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Олег Давыгора