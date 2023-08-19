Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха убежден, что для украинцев война не стала и никогда не станет нормой.

Война в Украине, которая длится уже второй год, постепенно становится для россиян нормой, поскольку они предпочитают прятать голову в песок и убегать от реальности.

Об этом в интервью NV заявил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, отметив при этом, что для украинцев война не стала и никогда не станет нормой, несмотря на то, что в Украине тоже состоялась адаптация к новым условиям жизни.

"Нормализация войны - это в России. Потому что они прячут голову от войны. В Украине состоялась адаптация. Украинцы вообще очень адаптивные, я изучал процессы адаптивные украинского населения, и оно демонстрировало удивительные формы адаптации еще в начале 90-х, когда была самая страшная ситуация", - отметил эксперт.

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По его словам, украинцы более адаптивны чем россияне.

"Почему для россиян 90-е годы стали травмой и таким ужасом, которого они боятся до сегодняшнего дня, а для нас не стали? Мы психологически более адаптивны. Мы исторически жили в разных условиях. Русские много веков жили в условиях крепостного права. Как им адаптироваться в условиях, когда выбор есть только между хорошим барином и плохим барином? А без барина сразу все шло к резне", - отметил эксперт.

Он также отметил, что россияне принимают и будут принимать любую авторитарную власть именно из-за того, что они не являются адаптивными.

"В России в целом не адаптивное население, оно не вырабатывает сознательных стратегий жизни, не стремится к будущему адаптируясь к условиям, и изменяя то, что можно изменить, оно нормализует все, что с ними происходит. Поэтому можно им без проблем продлевать авторитарную власть, или даже диктаторскую власть. С украинцами это сложно сделать", - отметил эксперт.

Война в Украине и наблюдение социологов

Российский публицист и социолог Игорь Яковенко заявил, что российскому "глубинному народу" наплевать как на жизнь украинцев, так и на жизнь своих родственников, убитых на войне против Украины. По его мнению, не стоит ждать "народного" госпереворота.

"В России никогда за всю историю, начиная с Московского царства, никогда население не определяло политику власти и никогда не было смены власти по воле населения. Такого не было ни разу за всю многовековую историю того, что называется сегодня Российской Федерацией", - добавил он.

В апреле российский "Левада-центр" провел опрос, согласно которому среди россиян только возросла поддержка полномасштабной войны против Украины. "За" высказались 75% опрошенных.

Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха убежден, что из-за войны в Украине исчезли принципиальные различия между Западным регионом и Востоком.

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