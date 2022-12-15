Такого мнения придерживаются около 97% респондентов.

Абсолютное большинство украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение России.

Об этом свидетельствуют результаты опрос, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 20 по 21 ноября.

Так, 97% уверена, что ВСУ смогут защитить Украину от российских оккупантов. В то же время, по состоянию на конец 2022 года более 82% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, только 7% - в неправильном.

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"Оценка направления развития дел как правильного доминирует во всех региональных распределениях и возрастных группах", - рассказали социологи.

Настроения украинцев во время войны

Как сообщал УНИАН, опрос, проведенный в начале августа показал, кого среди публичных лиц украинцы любят больше всего. В топ вошли: Зеленский, Притула, Кличко и Залужный.

Согласно октябрьскому опросу КМИС, абсолютное большинство опрошенных граждан Украины поддерживает продолжение вооруженной борьбы несмотря на российские ракетные удары.

Также на фоне войны в Украине наблюдается рекордный уровень поддержки вступления в НАТО: 87% респондентов ответили "за" членство.

Самыми дружественными странами сейчас украинцы считают Польшу, Литву, Великобританию, США и Канаду.

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