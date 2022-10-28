Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провел Центр Разумкова на подконтрольных территориях в период с 22 сентября по 1 октября.

96% украинцев доверяют Вооруженным силам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинге рассказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Согласно соцопросу, который провел Центр Разумкова при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине в период с 22 сентября по 1 октября 2022 года, 96% украинцев доверяют Вооруженным силам Украины и свыше 80% населения доверяет президенту.

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"Такой уровень доверия к государственным институтам значительно выше, чем был два года назад, то есть в мирное время", - отметил Быченко.

Высоким доверием населения также пользуются различные гуманитарные и благотворительные организации (78%), церковь (70%) и женские организации (60%).

Другие результаты соцопроса также показали, что половина (51%) украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, а также 40,5% считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в стране в течение ближайших лет, чуть больше – 43% уверены, что трудности будут преодолены в более длительный период.

Данный соцопрос также выявил, что в Украине вырос уровень заинтересованности в политике, по сравнению с прошлыми годами. Так, согласно результатам, политика интересует 56% опрошенных украинцев.

Настроения украинцев во время войны

Как сообщал УНИАН, опрос, проведенный в начале августа показал, кого среди публичных лиц украинцы любят больше всего, а кого нет. Лидерами симпатий стали Зеленский, Притула, Кличко и Залужный.

Абсолютное большинство опрошенных граждан Украины поддерживает продолжение вооруженной борьбы, несмотря на российские ракетные удары, говорилось в опросе КМИС 21-23 октября.

Также на фоне вооруженной агрессии России в Украине наблюдается рекордный уровень поддержки вступления в НАТО: 87% респондентов "за" членство в альянсе.

Самыми дружественными странами сейчас украинцы считают Польшу, Литву, Великобританию, США и Канаду. Абсолютно враждебные-Беларусь и Россия.

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