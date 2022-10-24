Абсолютное большинство опрошенных граждан Украины поддерживает продолжение вооруженной борьбы, несмотря на российские ракетные удары.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 21-23 октября.
Согласно опросу, несмотря на российские обстрелы, которые разрушают инфраструктуру и уносят жизни людей, 86% респондентов ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).
Лишь 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки России (6% ответили, что "скорее" надо перейти к переговорам, а 4% – что нужно "полностью" перейти к переговорам). Еще 4% затруднились ответить.
Кроме того, потребность продолжения борьбы поддерживают 88% опрошенных на западе Украины, 89% – в центре, 86% – на юге и 69% – на востоке.
При этом среди респондентов, которые избрали русский язык для проведения интервью, также подавляющее большинство (66%) считают, что нужно продолжать вооруженное сопротивление, даже если обстрелы продолжатся, и лишь 29% считают, что нужно начинать переговоры, даже если придется идти на уступки.
Среди тех, кто отвечал на украинском, 89% опрошенных выступают за продолжение борьбы.
Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что "всенародная боль от потерь и разрушений не запугивает людей, а канализируется "в гнев и злость на врагов".
"Украинский народ сохраняет мощное единство и устойчивость и готов продолжать борьбу до победы", - отметил он.
Как проводился опрос
Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился с взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент разговора проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.