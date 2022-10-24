По мнению украинцев, наиболее дружественными к ним являются сегодня Польша, Литва, Великобритания, США и Канада.

Украинцы считают самыми враждебными странами Россию, Беларусь и Венгрию.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного 8-9 октября социологической группой "Рейтинг".

По мнению украинцев, наиболее дружественными к Украине сегодня являются Польша, Литва, Великобритания, США и Канада. Также дружественными считают Финляндию, Швецию, Данию, Францию, Швейцарию, Германию, Японию. Около половины опрошенных считают дружественными Турцию и Казахстан, еще около 40% считают эти две страны нейтральными по отношению к Украине.

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По данным опроса, Китай сейчас для украинцев остается преимущественно нейтральной страной.

"Венгрия зато "перешла" в состояние "враждебных" – такой ее считают 41%, нейтральной – 26%, дружественной – 21%", - отмечают в группе "Рейтинг".

Также, по данным опроса, Беларусь (85%) и Россия (97%) для украинцев – это абсолютно враждебные страны.

"За последние месяцы улучшилось отношение украинцев к Канаде, Польше, Литве, Великобритании и США. Не изменилось - к Франции. Зато возросло нейтральное отношение к Турции. Также сохраняется тенденция ухудшения отношения к Китаю (особенно по сравнению с данными 2021 года)", - комментируют данные опроса в группе "Рейтинг".

Справка. Опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Почему РФ стала самой враждебной страной для украинцев

24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Мирные города и украинцы оказались под обстрелами, ракетными ударами. Оккупанты захватывают населенные пункты, убивают гражданских и издеваются над людьми.

Российские военные пытают украинцев, насилуют детей, женщин и мужчин всех возрастов. На Киевщине, например, рашисты насиловали маленького мальчика на глазах у его матери. Уже появились имена первых подозреваемых, которые насиловали в Украине детей и пенсионеров. Также известно, что в Скадовске российские оккупанты повесили украинку возле здания суда.

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