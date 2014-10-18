Лутковская требует от российского омбудсмана встретиться с Савченко

Об этом сообщили в пресс-службе украинского омбудсмана. "На основании информации адвоката мы можем утверждать о фактическом лишении Надежды сна, что очевидно является нечеловеческим поведением и пытками", - подчеркнула Валерия Лутковская.

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24 сентября после тайного вывоза Надежды Савченко из воронежского следственного изолятора Валерия Лутковская направила Элле Памфиловий запрос с просьбой выяснить место нахождения летчицы и лично с ней встретиться.

Как сообщал УНИАН, 17 октября адвокат сообщил, что в Институте им. Сербского Надежду Савченко лишают сна, что расценивается как пытки.