Адвокат: в институте психиатрии к летчице Савченко применяют пытки

15:49, 17 октября 2014
Политика
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Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов заявил, что в институте им. Сербского, куда ее доставили на психиатрическую экспертизу, лишают сна.

Савченко пытают посредством лишения сна / фото facebook.com/OZON.monitoring

Об этом адвокат написал в своем "Твиттере". "Встретился с Надеждой Савченко в институте Сербского. Сразу скажу, условия для встреч с защитниками ужасные и противоречат Европейской конвенции", - написал адвокат.

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При этом он добавил, что конфиденциальное общение с защитниками не обеспечивается . "Говорил с ней через стекло в присутствии 5 сотрудников ФСИН, включая полковника", - сообщил Николай Полозов.

Кроме этого он сообщил, что в институте им. Сербского Надежду Савченко лишают сна. "Всю ночь в проеме двери сидит сотрудник ФСИН и следит за ней. Мы расцениваем это как пытки", - подчеркнул адвокат.

В дополнение Николай Полозов сообщил, что украинской летчице запрещают писать не только письма, но и готовить бумаги к суду.

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