Адвокат: в институте психиатрии к летчице Савченко применяют пытки

Об этом адвокат написал в своем "Твиттере". "Встретился с Надеждой Савченко в институте Сербского. Сразу скажу, условия для встреч с защитниками ужасные и противоречат Европейской конвенции", - написал адвокат.

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При этом он добавил, что конфиденциальное общение с защитниками не обеспечивается . "Говорил с ней через стекло в присутствии 5 сотрудников ФСИН, включая полковника", - сообщил Николай Полозов.

Кроме этого он сообщил, что в институте им. Сербского Надежду Савченко лишают сна. "Всю ночь в проеме двери сидит сотрудник ФСИН и следит за ней. Мы расцениваем это как пытки", - подчеркнул адвокат.

В институте Сербского Надежду лишают сна. Всю ночь в проеме двери сидит сотрудник ФСИН и следит за ней. Мы расцениваем это как пытки. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 17 октября 2014

В дополнение Николай Полозов сообщил, что украинской летчице запрещают писать не только письма, но и готовить бумаги к суду.