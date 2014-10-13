Слушание дела Савченко в Москве отложено на неопределенное время

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Анна Фадеева.

По ее словам, судья на данный момент занят другим делом.

Народный депутат Андрей Шевченко отметил, что команда адвокатов готова к защите Савченко. "Заседание суда пока еще не началось. Есть команда российских адвокатов, украинский адвокат Виктор Чевгуз, который защищает её интересы в Украине, есть группа украинских депутатов, есть ее мама Мария Ивановна. Стоим - ждем. Мы не знаем, будет Надя или нет", - сказал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, на суд по делу Савченко в Москву прибыли народные депутаты Андрей Кожемякин, Андрей Шевченко, Александра Кужель, Валерий Дубиль, Андрей Павловский.

Читайте такжеМужчину, пикетировавшего возле суда, где будут рассматривать дело Савченко, задержалиБасманный суд Москвы должен рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

В то же время сегодня, 13 октября, Савченко была доставлена в Москве в Институт имени Сербского для прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.

Адвокат Савченко Николай Полозов считает, что его подзащитную перевели из СИЗО в стационар именно сегодня, в день суда, намеренно, и эта уловка направлена на затруднение доступа к правосудию.

Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву.