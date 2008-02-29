Президента ”Норда” не устраивает качество украинского металла

Сегодня в Украине никто не может производить качественный металл, по мнению президента АО "Группа Норд" Валентина ЛАНДИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Донецке на встрече с журналистами. "В Украине сегодня, к сожалению, ни одно металлургическое предприятие качественный металл производить не может. Стыдно - не стыдно, но это так", - сказал В.ЛАНДИК.

По его словам, для производства бытовой техники предприятию "Норд" приходится закупать металл, как правило, в России и Италии.

"Тяжело, очень тяжело. Рынок сложный, очень сложный, забит, перенасыщен бытовой техникой. Материалов, необходимых для производства, практически никаких в Украине нет, к сожалению. Начиная от металла и заканчивая теплоизоляционными материалами", - посетовал В. ЛАНДИК. И добавил: "Правда, компрессор наш, чугун наш, провод на двигатель и сам двигатель наш, украинский".

Справка УНИАН. ОАО "Норд" - одно из крупнейших предприятий по производству холодильных приборов на территории СНГ и Европы, головное предприятие крупного украинского научно-производственного объединения "Группа Норд", в которое входит 28 машиностроительных заводов и организаций.

Производством холодильных приборов, кроме ОАО "Норд", занимаются четыре завода группы, в том числе три в Украине и один - в России (Подольск).

"Норд" имеет самую разветвленную сеть сервисных центров в Украине - 36 собственных в 36 городах и 34 - авторизованных в 25 городах.

В настоящее время продукция "Норд" продается в 36 странах, в том числе, в Великобритании, Германии, Голландии, Италии, Финляндии, Франции, во всех странах СНГ и др.

В 2006 году АО "Норд" сократило чистую прибыль на 16,04%, или на 0,873 млн. грн, по сравнению с 2005 годом - до 4,569 млн. грн.