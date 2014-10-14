На Покров в Киево-Печерской лавре отслужат пять литургий





Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киево-Печерской лавры, в день праздника, 14 октября, в 8.30 утра, наместник лавры митрополит Павел совершит Божественную литургию.

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«В этот день воспоминается чудесное явление Божией Матери во Влахернском храме, когда Царица Небесная распростерла над молившимися людьми Свой Покров в ознаменование защиты православных христиан от видимых и невидимых врагов. Традиционно, со времени установления в X веке праздника Покрова Пресвятой Богородицы, православные верующие в этот день спешат в храмы, чтобы в молитвах испросить у Царицы Небесной Ее благодатной помощи и покровительства», - сообщили в пресс-службе лавры.

Также в день Покрова Богородицы в лавре состоятся Божественные литургии: в 06.30 – в Крестовоздвиженском храме, в 07.00 – в Трапезном храме, в 08.00 – в храме ”Живоносный Источник”, в 09.40 – в храме прп. Сергия Радонежского.