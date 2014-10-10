В Шахтерске найдены тела семерых украинских десантников

Об этом сообщает поисковая миссия на сайте организации "Народная память". "В разгромленном городе специалистам удалось обнаружить тела семерыхукраинских десантников. Они были кем-то прикопаны - импровизированная братская могила. На рукавах ребят были привязаны желтые ленточки.", - отмечается в сообщении.

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Участники поисковой миссии сообщают, что личность одного из погибших уже можно установить - при нем были обнаружены документы.

Участникам миссии уже удалось найти останки 150 украинских военных.