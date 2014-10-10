В Шахтерске найдены тела семерых украинских десантников
12:50, 10 октября 2014Общество
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В городе Шахтерск Донецкой области найдены тела семерых украинских десантников.
REUTERS
Об этом сообщает поисковая миссия на сайте организации "Народная память". "В разгромленном городе специалистам удалось обнаружить тела семерыхукраинских десантников. Они были кем-то прикопаны - импровизированная братская могила. На рукавах ребят были привязаны желтые ленточки.", - отмечается в сообщении.
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Участники поисковой миссии сообщают, что личность одного из погибших уже можно установить - при нем были обнаружены документы.
Участникам миссии уже удалось найти останки 150 украинских военных.
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