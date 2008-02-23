В Украине планируют ввести посредников между пациентами и врачами

Министерство здравоохранения Украины формирует департамент по внедрению страховой системы.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, «уже давно пора позаботиться о том, чтобы появился посредник между пациентом и врачом».

«Впервые в Минздраве один из заместителей министра будет вести этот вопрос, сейчас формируется департамент по внедрению страховой системы. Премьер-министр поручила подготовить и через три недели подать концепцию на рассмотрение. Если парламент будет работать, то, надеюсь, к концу года наконец-то появится этот закон», - сказал министр.

По его словам, страховая модель позволит исповедовать совершенно иную идеологию - направить средства на предоставление медицинских услуг, а не просто перечислять их медицинскому учреждению.

«Сейчас, когда деньги из бюджета автоматически переводятся на счет лечебного учреждения, его сотрудникам в самом деле безразлично, меньше будет пациентов или больше. Мы предлагаем изменить эту практику», - добавил В.КНЯЗЕВИЧ.