Червоненко возмутился, что деньги на Евро-2012 отдали Васюнику

Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгений ЧЕРВОНЕНКО возмущен тем, что Кабинет министров сегодняшним решением отстранил агентство от распределения средств на подготовку и проведение чемпионата и передал эти функции вице-премьер-министру по вопросам гуманитарной политики Ивану ВАСЮНИКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО заявил сегодня журналистам.

"Агентству дана роль, по словам премьера, правительственного комитета, но читайте это как "почтовый ящик", - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он отметил, что, согласно нормам УЕФА и «здравому смыслу», управление при подготовке к чемпионату требует «единого заказчика». «Не нравится фамилия ЧЕРВОНЕНКО, пусть будет другая, но нельзя подменять суть менеджмента и управления», - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО, отметив, что в принятом правительством решении не учтены некоторые пожелания Президента Украины.

Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что свое мнение о решении правительства он намерен изложить Президенту и премьер-министру, отметив, что вопрос подготовки к Евро-2012 должен быть выведен из политического процесса.

Как сообщал УНИАН, ранее Е.ЧЕРВОНЕНКО заявлял, что возглавляемое им ведомство должно быть главным заказчиком и координатором работ по организации первенства.

В свою очередь, заместитель главы Секретариата Президента Оксана СЛЮСАРЕНКО отмечала, что законом о подготовке к Евро-2012 координатором определено Министерство семьи, молодежи и спорта, а постановлением Кабмина главным заказчиком определено Министерство экономики.

“Сегодня речь идет о том, что национальное агентство будет основным заказчиком и координатором в процессе подготовки и проведения чемпионата. Все другие центральные органы власти (будут работать) в рамках своих полномочий”, - сказала О.СЛЮСАРЕНКО.

Она также отметила, что расходы на Евро-2012 должны быть защищенными. По ее словам, в 2008 году определены десять главных распорядителей средств, и важно, чтобы эти ведомства не имели права перебросить деньги на другие цели.