Путин не согласен с тем, что сотрудничество с Украиной ухудшается
00:36, 13 февраля 2008Общество
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Рост в 20-30% в год - вполне приличный
Президент России Владимир Путин не согласен с тем, что сотрудничество России с Украиной ухудшается.
"Назвать развитие российско-украинских отношений в сфере экономики стагнирующим не представляется возможным", - сказал Путин по окончании российско-украинских переговоров на высшем уровне в Кремле.
По его словам, рост 20-30% товарооборота ежегодно является "вполне приличным", учитывая при этом большой объем торгово-экономических связей между двумя странами.
Путин также отметил, что в Украине российских инвестиций 1,2 миллиарда долларов.
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