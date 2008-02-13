Путин не согласен с тем, что сотрудничество с Украиной ухудшается

Президент России Владимир Путин не согласен с тем, что сотрудничество России с Украиной ухудшается.

"Назвать развитие российско-украинских отношений в сфере экономики стагнирующим не представляется возможным", - сказал Путин по окончании российско-украинских переговоров на высшем уровне в Кремле.

По его словам, рост 20-30% товарооборота ежегодно является "вполне приличным", учитывая при этом большой объем торгово-экономических связей между двумя странами.

Путин также отметил, что в Украине российских инвестиций 1,2 миллиарда долларов.