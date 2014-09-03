В Луганске уже месяц нет света, воды и связи

Ежедневно в результате постоянных обстрелов боевиков в Луганске происходят новые разрушения жилых домов и других объектов, сообщает пресс-служба горсовета.

В областном центре боевые действия и обстрелы не прекращаются. По сообщениям очевидцев, пострадали дома по улицам: Очаковская, Линева, в кварталах Южный и Гаевого, также есть повреждение жилых зданий в поселке Юбилейный и других районах.

В первой половине дня в Луганске ездят маршрутки, люди выходят из домов, чтобы приобрести самые необходимые продукты питания. Острой остается проблема отсутствия в областном центре воды, на нижних этажах некоторых домов она появилась и идет самотеком.

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В город по-прежнему не поставляют продукты питания, медикаменты и топливо. У людей исчерпаны наличные денежные средства, при этом длительное время не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты, отметили в горсовете.