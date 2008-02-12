Газпром и Нафтогаз продолжат переговоры

В Москве сегодня продолжатся переговоры глав "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА и "Нафтогаза Украины" Олега ДУБИНЫ.

Накануне они договорились лишь о переносе срока отключения подачи российского газа на 8 часов - с 10.00 мск до 18.00 мск. По данным «Газпрома», задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа достиг уже 1,5 млрд. долл. К настоящему времени в Украине "осело" уже 1,7 млрд. кубометров российского газа.

11 февраля официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что вопрос с урегулированием украинской задолженности за российский газ перешел в политическую плоскость. При этом личной встречи А.МИЛЛЕРА с прибывающим в Москву Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО "Газпром" не инициировал, отметил он.

Сегодня в российскую столицу прибывает с визитом В.ЮЩЕНКО, и газовая проблема наверняка станет основной во время его встречи с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, полагают эксперты. Накануне В.ЮЩЕНКО по телефону обсудил с А.МИЛЛЕРОМ ситуацию с долгом. "Мы обстоятельно обсудили аргументы, на которых настаивает российская сторона. Игнорировать их нельзя, в то же время есть реальные возможности для быстрого решения спорных моментов. Правда, для успеха этого дела нужно полностью изъять из нее политическую составляющую", - сказал журналистам руководитель секретариата главы Украины Виктор БАЛОГА.

"Газпром", однако, уже пригласил независимую организацию для мониторинга транзита газа через территорию Украины.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера заявила, что правительство располагает финансовыми средствами для погашения задолженности за поставки газа в ноябре-декабре 2007 года по цене 2007 года, а не 2008, как требует компания «РосУкрЭнерго». Мы готовы рассчитаться с компанией «УкрГаз-Энерго», если она предъявит акты на основе цен 2007 года», - отметила она.

10 февраля первый вице-премьер Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что "Нафтогаз Украины" готов погасить старые долги за газ при условии подписания прямого контракта на поставку газа с "Газпромом". По словам С.КУПРИЯНОВА, "Газпром" готов обсуждать вопрос изменения схемы поставок газа в Украину после выплаты существующего газового долга. При этом при изменении схемы "Газпром" не должен потерять свою часть прибыли, подчеркнул он. Ю.ТИМОШЕНКО 11 февраля заявила, что допускает присутствие компании RosUkrEnergo на украинском рынке в качестве посредника на переходный период до подписания прямых контрактов с РФ о поставках природного газа в Украину. «Мы предлагаем с 1 января 2008 года перейти хотя бы на одного посредника - на RosUkrEnergo, только убрать «УкрГаз-Энерго», - сказала украинский премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО официально заявила, что Украина не использовала в 2008 году российский газ. По ее словам, потребление газа в Украине в январе 2008 составило 3,128 млрд. кубических метров газа вместо прогнозируемых 4,2 млрд. кубических метров среднеазиатского газа. Она неоднократно выступала за отказ от посредника - "РосУкрЭнерго" - при поставках газа в Украину. В свою очередь, Президент Украины высказался против пересмотра газовых соглашений с Россией. Как заявил 7 февраля В.ЮЩЕНКО, Украина получает газ по цене "намного лучшей, чем соседние страны, потому стоит делать все для того, чтобы не ухудшить эту ситуацию".

Вечером 11 февраля украинское правительство распространило сообщение о достижении договоренности на переговорах в Москве по проблеме газового долга и о том, что поставки газа в Украину 12 февраля не прекратятся. Это заявление потребовало вмешательства "Газпрома". "Это не так, переговоры не завершены, договоренностей не достигнуто", - сказал ИТАР-ТАСС официальный представитель "Газпрома" С.КУПРИЯНОВ.

Сейчас единственным поставщиком среднеазиатского и российского газа в Украину является компания "РосУкрЭнерго" (50% принадлежит "Газпрому", остальные - украинским бизнесменам). "РосУкрЭнерго" доставляет газ до границы России с Украиной и там перепродает его "УкрГазЭнерго» (паритетное совместное предприятие "РосУкрЭнерго" и "Нафтогаза Украины"), которая часть топлива поставляет непосредственно украинским потребителям, а часть реализует "Нафтогазу" для обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.

"РосУкрЭнерго" поставляет среднеазиатский газ по 179,5 долл. за тыс. куб м, в этом году объем поставок по контракту должен составить 55 млрд. куб м. Однако с начала года из-за сокращения поставок среднеазиатского газа в связи с аномальными холодами в Азии "РосУкрЭнерго" было вынуждено закупать газ у "Газпрома" по 314,7 долл. за 1 тыс. куб м. По данным российских СМИ, с начала года "Нафтогаз Украины" осуществил отбор примерно 5 млрд. куб м газа у "УкрГазЭнерго" в отсутствии контрактов.