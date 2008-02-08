В Черновцах создана киностудия

В Черновцах создана киновидеостудия на базе областного коммунального предприятия (ОКП) "Черновицкий областной киновидеопрокат".

Как передает корреспондент УНИАН, решение о создании студии поддержал Союз кинематографистов Украины и Национальная студия имени А. Довженко. Киностудия уже сформировала штат работников, которые теперь работают над ее обустройством.

По словам директора ОКП "Черновицкий областной киновидеопрокат" Людмилы КАЛИНКАУЦКОЙ, студия уже имеет первый заказ - фильм по киносценарию буковинского писателя Василия Мельника “Рыже Рыжего”, который стал дипломантом конкурса "Коронация слова" в 2005 году. Уже известны имена композитора и режиссера этой ленты.

ОКП “Черновицкий областной киновидеопрокат” планирует также в сентябре открыть клуб элитного кино, где будут демонстрироваться лучшие фильмы мирового киноискусства.