”Газпром” грозит с понедельника прекратить поставки газа Украине

Российская газовая монополия "Газпром" с 11 февраля может прекратить поставки своего газа на Украину, если Киев в ближайшее время полностью не рассчитается по всей просроченной задолженности. Об этом заявил официальный представитель концерна Сергей Куприянов в эфире телеканала "Вести".

"Цена российского газа, поставляемого с начала года на Украину, составляет 314,7 доллара за тысячу кубометров газа. На данный момент на Украине осело уже 1,5 миллиарда кубометров российского газа", - отметил он. Куприянов оценил задолженность Украины за поставленный с 1 января этого года российский газ в 500 миллионов долларов, а общий просроченный долг по поставкам газа на Украину "достиг уже полутора миллиардов долларов".

Куприянов отметил, что Украина "получает у нас недостающие ей объемы газа, но при этом за него не платит". По его словам, с начала 2008 года Украина получает через компанию Rosukrenergo не только среднеазиатский, но и российский газ, но при этом "не может внятно объяснить, кто потребляет этот газ, когда и кем поставки российского газа будут оплачены". Куприянов назвал это "парадоксальной ситуацией". "Газпром" требует, чтобы украинская сторона подписала соответствующие контракты и акты и полностью погасила задолженность.

Ранее сообщалось , что в первом квартале 2008 года компания Rosukrеnergo, половина которой принадлежит "Газпрому", будет поставлять более дорогой российский газ вместо более дешевого среднеазиатского. В связи с этим "Газпром" ставит под сомнение согласованную цену поставок на уровне 179,5 доллара за тысячу кубометров, оперирует цифрой 314,7 доллара за тысячу кубометров газа и разницу называет "долгом Украины".