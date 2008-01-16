RosUkrEnergo: газ для Украины - не туркменский, а потому и стоит дороже

Швейцарская компания RosUkrEnergo AG в первом квартале 2008 года будет поставлять Украине в том числе российский газ для восполнения топливного баланса Украины в связи с сокращением объемов поставки газа из Центральной и Средней Азии. Об этом сказано в сообщении RosUkrEnergo со ссылкой на исполнительного директора трейдинговой компании Константина ЧУЙЧЕНКО, копией которого располагает УНИАН.

"В январе текущего года произошло снижение объемов поставки природного газа из Центральной и Средней Азии в связи с аномально холодной погодой. Снижение поставок относительно плановых объемов составляет около 40 млн. куб. м. в сутки", – сказано в сообщении.

В связи с этим, для обеспечения бесперебойных поставок природного газа и восполнения баланса газа Украины в январе 2008 года компания RosUkrEnergo AG приобрела российский газ в соответствии с действующим контрактом и формулой цены, согласованной сторонами в январе 2006 года.

"В первом квартале текущего года цена закупки российского газа, рассчитанная по формуле, составляет 314,7 долларов США за 1000 куб. м. На 16 января 2008 года объем российского газа, поставленного компанией RosUkrEnergo AG потребителям Украины, составил около 740 млн. куб. м", – добавлено в сообщении.

В тоже время, в сообщении не сказано, отразится ли цена закупки российского газа (рассчитанная по формуле в размере 314,7 долл. за тыс. куб. м) на цене поставляемого компанией RosUkrEnergo газа в Украину в 2008 году, которая согласована и закреплена договором на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м на границе с Украиной.

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в правительстве, 17 января председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА планирует вылететь в Москву на переговоры с руководством ОАО "Газпром" в соответствии с протокольным поручением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 9 января. Согласно этому документу в частности, Минтопэнерго, Минфину, Минэкономики и НАК "Нафтогаз Украины" поручено проанализировать обоснованность расчетов ставки платы за транзит российского природного газа территорией Украины и целесообразность частичного изменения ее структуры путем получения от заказчика услуг по транспортировке необходимых объемов технологического газа для осуществления работ по транспортировке.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2007 года Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Контракты на поставку газа в Украину в 2007 году были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".

4 декабря 2007 года Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГазЭнерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.