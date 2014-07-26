ООН: сепаратистов может судить Международный уголовный суд в Гааге

Об этом заявила верховный комисар ООН по правам человека Нави Пиллей в интервью информационному агентству epd, передает Deutsche Welle.

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Нави Пиллей напомнила, что сепаратисты обязаны соблюдать нормы международного права и защищать мирное население. "Если они этого не делают, то международное сообщество может привлечь их к ответственности. Есть Международный уголовный суд в Гааге, который действует и в отношении этих групп", - заявила она.

Верховный комиссар отметила, что все правительства, которые имеют влияние на сепаратистов, должны его оказывать. "Мой верховный комиссариат ООН по правам человека предостерегает многих лидеров сепаратистов, что нарушение международного права имеет последствия. Например, мы предупредили повстанцев в Южном Судане, и некоторые предводители действительно приструнили свои подразделения", - отметила Нави Пиллей.

Также комиссар ООН по правам человека отметила, что в Украине эксперты ООН задокументировали масштабные нарушения прав человека. При этом она посоветовала украинцам, которые находятся в сложных ситуациях, обращаться непосредственно к специалистам ООН и рассказывать о нарушении их прав.

По ее словам, соответствующий комиссариат ООН реагирует очень быстро: после вспышки конфликта в восточной Украине специалисты ООН сразу прибыли на место, чтобы начать работу.