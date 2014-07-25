На Донбассе за последнюю неделю террористы похитили 22 человека
За последнюю неделю на Донбассе правоохранители зафиксировали 22 случая похищения людей
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В период с 19 по 25 июля в Донецкой и Луганской областях правоохранительные органы зафиксировали 22 случая похищения людей, 43 – незаконного завладения транспортными средствами и мародерства», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 июля, по данным СНБО, террористы удерживали в плену 396 человек.
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