На Донбассе за последнюю неделю террористы похитили 22 человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В период с 19 по 25 июля в Донецкой и Луганской областях правоохранительные органы зафиксировали 22 случая похищения людей, 43 – незаконного завладения транспортными средствами и мародерства», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 июля, по данным СНБО, террористы удерживали в плену 396 человек.

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