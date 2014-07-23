В Луганске террористы выстрелом в голову убили майора милиции
01:17, 23 июля 2014Политика
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20 июля в Луганске террористы ЛНР выстрелами в голову убили майора милиции.
REUTERS
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила начальник отдела по связям с общественностью милиции Луганской области Татьяна Погукай.
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Также она сообщила, что в Каменобродском районе 21 июля во время артиллерийского обстрела улицы Крута погибли 3 местных жителя и 6 человек ранены.
В Октябрьском районе 21 июля во время артиллерийского обстрела погибли 2 местных жителя и 7 человек получили ранения.
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