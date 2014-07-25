ООН обнародовала новое количество беженцев из восточной Украины
14:31, 25 июля 2014Политика
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По данным ООН, около 230 тыс. украинцев стали беженцами в результате конфликта в Украине.
ООН назвала число переселенцев из восточной Украины / Фото: УНИАН
"В общей сложности 230 тыс. человек покинули свои дома в связи с конфликтом в Украине", - заявил пресс-секретарь агентства ООН по делам беженцев Дэн Макнортон, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
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По его словам, число украинцев, которые покинули зону конфликта и переселились в другие районы Украины, достигло 100 тыс. человек. Также около 130 тыс. человек пересекли границу с Россией.
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