ООН обнародовала новое количество беженцев из восточной Украины

"В общей сложности 230 тыс. человек покинули свои дома в связи с конфликтом в Украине", - заявил пресс-секретарь агентства ООН по делам беженцев Дэн Макнортон, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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По его словам, число украинцев, которые покинули зону конфликта и переселились в другие районы Украины, достигло 100 тыс. человек. Также около 130 тыс. человек пересекли границу с Россией.