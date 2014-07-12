В Славянске провели субботник, возле горсовета транслируют украинское телевидение

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Оперативным штабом был организован субботник по уборке территории и вывозу мусора, в проведении которого приняли участие местные жители.

"Сегодня возле горсовета Славянска установлен экран для просмотра украинских телеканалов, а на центральной площади через громкоговоритель транслируются новости украинского радио, - пишет Руководитель управления информационной безопасности Нацгвардии Украины Юрий Стець. - Вчера, в освобожденных городах местные кабельщики отключили российские каналы, один "сам", а другой - не очень, хорошо что рядом был Арсен Аваков с друзьями".

Кроме того, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разместили полевой душ с горячей водой, воспользоваться которым могут жители города, а также полевую кухню с горячим питанием.

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Как сообщал УНИАН, силы АТО 5 июля освободили Славянск от террористов.