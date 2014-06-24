В Донецке за сутки вооруженные люди угнали 7 автомобилей - милиция

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, было зарегистрировано несколько фактов незаконного завладения автотранспортом, и все случаи имели место в Ворошиловском районе.

Так, в районный отдел милиции обратился 34-летний житель Донецка, который сообщил о том, что со стоянки возле здания «Донецкоблэнерго» трое вооруженных неизвестных угнали автомобиль «Дэу Ланос».

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Спустя несколько часов в милицию поступили еще два сообщения о похищении автомобилей с территории предприятия, занимающегося производством и реализацией продуктов питания. Неизвестные, одетые в камуфляжную форму и вооруженные автоматами, завладели 6 автомобилями, в том числе двумя «Фольксвагенами» и четырьмя «Шкодами».

По всем фактам следственным отделом Ворошиловского райотдела милиции открыты уголовные производства по ч. 3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.