ВР планирует запретить передвижные зоопарки и дельфинарии без природной морской воды

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно охраны биоразнообразия)" (№ 3672).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом запрещается использование животного в корриде, создание и деятельность передвижных зверинцев, передвижных зоопарков и передвижных выставок диких животных, а также деятельность дельфинариев, не имеющих природной морской воды.

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Запрещается использование медведей и волков на охотничьих испытательных станциях, а также для проведения экзаменов, соревнований и притравки охотничьих собак.

Также запрещается отстреливать животных в городах и других населенных пунктах из пневматического, огнестрельного, холодного метательного оружия.

Кроме того, запрещается охота с помощью капканов.

Согласно законопроекту, селекционный отстрел животных в природных заповедниках запрещается. Запрещается проведение селекционного отстрела животных другим охотникам в присутствии лица, имеющего разрешение на селекционный отстрел.

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Предусматривается административная ответственность за торговлю с рук вдоль автомобильных дорог, а также в городах, других населенных пунктах, на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах.

Устанавливается, что охрана и воспроизводство объектов Красной книги Украины обеспечиваются органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, являющимися субъектами использования животного и растительного мира, а также владельцами и пользователями земельных участков, в пределах которых находятся объекты Красной книги Украины, и гражданами.

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Законопроектом предусматривается запрет на проведение рубок главного пользования и всех видов постепенных и сплошных рубок, вырубка дуплистых деревьев, а также на добычу песка и гравия в реках и водоемах в биосферных заповедниках.