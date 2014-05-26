На полигоне под Ривным попрощались с военными, погибшими под Волновахой.

Гробы с телами 17 военных из 51-й Владимир-Волынской бригады доставили в Ривне двумя военно-транспортными самолетами, сообщает Радио Свобода.

В прощальной церемонии на Тучинском полигоне приняли участие тысячи военных и почетный караул из Львова. Сюда прибыли представители общественных организаций и власти из населенных пунктов, откуда родом погибшие.

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Перед началом церемонии солдаты и родные погибших высказали претензии к военному руководству по поводу организации призыва, обучения военному делу и обеспечения средствами защиты.

Над гробами погибших провели молебен, после чего их в сопровождении родных и представителей власти повезли домой на похороны. Их сопровождали криками «Героям Слава!».

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В ночь с 21 на 22 мая под городом Волноваха Донецкой области боевики обстреляли блокпост украинских силовиков. Погибли 17 военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады.