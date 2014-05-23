На Волыни - траур, активисты продолжают собирать средства на бронежилеты военным

Во Владимир-Волынском, что на Волыни, где в мирное время базировалась бригада 51, бойцы которой погибли вчера под Волновахой, из-за траура опустели улицы. Люди приносят благотворительную помощь для защиты украинских солдат.

Об этом сообщил активист из Владимир-Волынского Константин Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Здесь списки (по данным 51- й бригады) погибших и раненых на середину дня . "Плюс" в клетках означает - "здоровый", пустая ячейка означает - не найден", - пишет он.

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Активист отмечает, что люди переживают за семь раненых солдат, которые находятся в Донецке и пятерых - в Волновахе, по его словам, в этих городах им опасно находиться.

"Завтра вертолет должен доставить их в безопасные клиники. Если врачи позволят", - сообщил он.

Зинкевич отметил, что на производствах заказаны бронежилеты и другое снаряжение для защиты бойцов.