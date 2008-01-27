Тимошенко: при Януковиче приватизация шла в ”тени” и за бесценок

Новая приватизация в Украине создаст нормальный инвестиционный климат в стране, считает премьер-министр Юлия Тимошенко.

"Новая приватизация будет абсолютно чистой, прозрачной и она даст людям ощущение, что она меняет страну, поднимает предприятия и создает нормальный инвестиционный климат в Украине", - сказала Тимошенко в интервью украинскому телеканалу ICTV.

Украинское правительство 16 января утвердило перечень предприятий, которые будут приватизированы в 2008 году. В списке оказались 28 предприятий, среди них монополист в сфере производства аммиака "Одесский припортовый завод" и монополист в области связи "Укртелеком". В планах украинского правительства также продажа харьковского "Турбоатома".

Тимошенко отметила, что приватизация предприятий во время премьерства Виктора Януковича, осуществлялось "практически за бесценок и в теневом рынке".

По словам премьера, если суд определит, что какие-то предприятия были приватизированы незаконно, государство их приватизирует "чисто и прозрачно".