Квартирный вопрос: киевлянин хотел убить падчерицу и ее семью

Сотрудники милиции Подольского района Киева задержали вооруженного пистолетом мужчину, который имел целью убить семью приемной дочери с тем, чтобы последней не достался его дом на ул. Жашковской.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Подольского райотдела милиции по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, во время осмотра вещей задержанного был найден пистолет американского производства "Дженингс" с 6-ю патронами и 6,5 г марихуаны.

По словам А.РАДКЕВИЧА, в отношении задержанного были возбуждены два уголовных дела (за незаконное хранение оружия и наркотиков). В ходе расследования выяснилось, что мужчина, 1945 года рождения, ранее неоднократно судимый. Освободившись в 1998 году из мест лишения свободы, женился на киевлянке, которая имела дочь.

Продав квартиру мужа в Киеве, семья построила дом на ул. Жашковской, на земельном участке, принадлежавшем жене. Последняя умерла в марте 2006 года, а падчерица вышла замуж и стала жить со своей семьей в этом доме.

Дом перешел в наследство отчиму, и он начал предъявлять свои права на него. Как отметил А.РАДКЕВИЧ, в августе 2006 года мужчина ушел из дома и решил убить падчерицу, чтобы та не претендовала на его дом. Для этого он приобрел за 500 гривен у неустановленного пока еще лица пистолет с 10 патронами, 4 из которых "использовал для пристрелки" возле одного из озер в Оболонском районе Киева.

По словам собеседника агентства, убийство семьи падчерицы задержанный назначил на 3 марта 2008 года, когда у одного из родственников будет день рождения, который обычно отмечают на веранде у дома.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.