В Киеве задержан 18-летний грабитель церкви

В Деснянском районе Киева в здание церкви Святого Николая УПЦ Московского патриархата проник неизвестный, который похитил из кассы 5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время попытки скрыться злоумышленник выбил оконное стекло и выпрыгнул из окна церкви (третий этаж). Вследствие падения правонарушитель получил телесные повреждения. Предпринятыми оперативными мерами он задержан.

Им оказался местный житель (1989 г.р.), без постоянного места работы. Вор госпитализирован. Похищенное изъято, отметили в ДСО.