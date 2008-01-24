«Газета по-киевски» празднует пятилетие

Главные редакторы ряда украинских изданий обсудили с представителями разных политических сил проблемы в работе СМИ.

Как отметил на пресс-конференции в агентстве УНИАН шеф-редактор «Газеты по-киевски», которой исполнилось пять лет, Сергей ТИХИЙ, в редакции решили не устраивать “помпезную” пресс-конференцию по случаю празднования, а, пользуясь случаем, обсудить неотложные проблемы, которые существуют между прессой и ньюзмейкерами.

Было решено провести необычную по формату пресс-конференцию на тему: “Есть ли основания у ньюзмейкеров обижаться на СМИ?”, во время которой представители политики, власти и бизнеса высказывали свои мнения о работе СМИ и задавали вопросы руководителям ведущих изданий.

По мнению С.ТИХОГО, ситуация не является беспроблемной. «На сегодняшний день продолжает существовать определенная стена, которая разграничивает тех, кто спрашивает, и тех, кто отвечает, дает информацию», - сказал он.

С.ТИХИЙ считает, что к журналисту, который приходит с вопросом к ньюзмейкеру, до сих пор существует определенная предвзятость, несмотря на то, какое средство массовой информации он представляет. По его мнению, ньюзмейкеры побаиваются журналистов. Он также считает, что такие проявления не безосновательны, поскольку к журналистам накопилось много претензий.

В то же время шеф-редактор «Телекритики» Наталия ЛИГАЧЁВА не согласилась с тем, что журналистов боятся. Она считает, что, к сожалению, пока не достигнуто “нормального состояния”, когда бы политики боялись журналистов. “Пока журналистов презирают или покупают, и даже удивлены, когда журналист не покупается”, - сказала она.

Как считает главный редактор газеты “Факты и комментарии” Александр ШВЕЦ, журналистов не нужно бояться, с журналистами нужно считаться, их должны уважать, и тогда “миссия журналиста в обществе будет выполнена”.

По мнению главного редактора газеты “Экономические известия” Юрия СВИРКО, за три последних года Украина осталась единственным островом свободы на постсоветском пространстве. Он считает главным достижением Украины, что здесь существует много ньюзмейкеров, в отличие от России или Беларуси.

Главный редактор агентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО считает, что украинская журналистика сегодня является поверхностной. “Должен признать, что именно мы, как представители этого цеха, и вы, как представители ньюзмейкеров, сделали ее такой”, - отметил он, обращаясь к народным депутатам, присутствующим на пресс-конференции. Он добавил, что на сегодняшний день самым популярным жанром стали рейтинги.

По словам А.ХАРЧЕНКО, жанр расследования в СМИ малоприсутствует. Он призвал преодолеть “поверхностность”, чтобы лидерами нации становились не люди, которые живут “глянцевой жизнью”, а люди, которые чего-то достигли и сделали реальный вклад в экономику, бизнес или политику.

“На сегодняшний день депутат, который работает над законопроектами и сделал для страны в этом плане очень много, к сожалению, может быть утрачен как политик, если его лицо не появляется на телевидении”, - добавил А.ХАРЧЕНКО.

Народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, в свою очередь, заметил, что последний год засвидетельствовал, что СМИ может “уничтожить” человека, и никого не интересует его дальнейшая жизнь. Он, в частности, привел пример появления информации о якобы получении лидером СПУ Александром МОРОЗОМ 300 млн. долларов за согласие войти в коалицию вместе с Партией регионов и КПУ, чего не было доказано. “Все СМИ мусолили этот вопрос, и так человека опозорили. Это еще один повод подумать, как будет жить этот человек, его семья и его окружение”, - отметил депутат.

На вопрос С.ТИХОГО, считает ли В.КОЛЕСНИЧЕНКО, что 2003 год отличается от 2007 года в сфере свободы слова, член Партии регионов ответил: ”Это - небо и земля. Это - прорыв”.

По словам народного депутата от НУ - НС Олеся ДОНИЯ, поверхностность существует как в печати, так и во власти. В частности, сказал он, некоторые высокопоставленные должностные лица допускают ошибки в фактаже.

Он отметил, что есть издания, которые целеустремленно пытаются перекрутить информацию на свою сторону. “Когда журналист меня несколько раз переспрашивает и пытается подвести к какому-то ответу, то очевидно, что у него или такая задача, или это его стиль мышления”, - сказал О.ДОНИЙ.

В свою очередь народный депутат от НУ - НС Кирилл КУЛИКОВ отметил, что в Украине журналистика реально построена на делении страны на два лагеря. “Нам каждый вечер садят в эфире с одной стороны клоунов, с другой стороны клоунов, и они между собой разбираются на какую-то тему, после чего вся страна думает, как эти люди вообще могут руководить страной”, - сказал он.

Как считает К.КУЛИКОВ, СМИ формируют мнение, что украинцы не в состоянии руководить страной. Он также считает, что в газетах не хватает позитивной информации. “Если почитать заголовки газет, то становится страшно. Пресса должна выполнять просветительскую функцию”, - добавил депутат.

Член СПУ Евгений ФИЛИНДАШ, в свою очередь, сказал, что претензии к СМИ можно выдвигать в тех случаях, когда подается заведомая ложь или информация искажена.