В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение

В Херсонской области из-за сильного тумана объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской облгосадминистрации, днем 22 января по Херсону ожидается сохранение туманов с видимостью 200-500 м. Ветер неустойчивый 2 м/с. Температура воздуха 2° тепла.

В целом по области синоптики прогнозируют на 22 января такую погоду: облачно, ночью и утром дождь, днем местами небольшой дождь. Туман. Местами сильный. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до 5° тепла, днем от 3° до 8° тепла.