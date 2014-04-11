Кабмин выделил свыше миллиона гривен семьям погибших и пострадавших в Донецке шахтеров

Соответствующее решение озвучил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе экстренного заседания правительства вечером в пятницу, 11 апреля.

«Я обращаюсь к правительству срочно выделить средства, - сказал Яценюк. - Мы приняли распоряжение выделить 1 млн 150 тыс грн семьям пострадавших и погибших. Пострадавшим - по 50 тыс., а семьям погибших по 100 тыс. грн».

Премьер-министр также поручил руководству Генпрокуратуры и МВД провести срочное расследование аварии на шахте и привлечь к ответственности виновных.

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Ранее, находясь с рабочей поездкой в Донецкой и Днепропетровской областях, Яценюк пообещал, что Кабинет министров намерен в ближайшее время решить вопрос материальной помощи семьям шахтеров.

11 апреля около 6:20 на шахте имени Скочинского в Донецке произошел выброс газа на глубине около 1300 м. На момент аварии в забое находились 52 горняка. На месте аварии погибли 7 шахтеров. Вся рабочая смена была оперативно выведена из шахты.

В 9:29 в медпункт шахты обратились 8 пострадавших, четверо из которых в тяжелом состоянии направлены в реанимационное отделение Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения, а еще четверо в состоянии средней тяжести - в областную больницу профзаболеваний. Диагноз всех пострадавших - отравление рудничными газами.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, которое привело к гибели людей).

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что авария произошла из-за пренебрежения правилами безопасности.