Авария на шахте в Донецке: погибли семь горняков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области, по предварительной информации, на шахте в 6.24 произошло газодинамическое явление в 3-й восточной лаве пласта Н6. Жертвами аварии стали семеро горняков. На каком горизонте они погибли, уточняется.

Читайте такжеВ Лисичанске на шахте произошло разрушение металлической секции: один работник погиб, трое - в больнице

В результате аварии есть пострадавшие, однако их количество пока неизвестно.

На шахте работают подразделения горноспасательной службы.