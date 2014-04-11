Авария на шахте в Донецке: погибли семь горняков
10:30, 11 апреля 2014Политика
1 0
В Донецке на шахте им. Скочинского сегодня погибли семь горняков.
В Донецке произошла очередная авария на шахте, погибли семеро
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области, по предварительной информации, на шахте в 6.24 произошло газодинамическое явление в 3-й восточной лаве пласта Н6. Жертвами аварии стали семеро горняков. На каком горизонте они погибли, уточняется.
Читайте такжеВ Лисичанске на шахте произошло разрушение металлической секции: один работник погиб, трое - в больнице
В результате аварии есть пострадавшие, однако их количество пока неизвестно.
На шахте работают подразделения горноспасательной службы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter