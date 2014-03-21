Правительство открыло "горячую линию" по вопросам миграции из Крыма

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, по всем вопросам относительно миграции из Крыма можно обращаться по телефону: 0 800 507 309.

Министр Кабинета министров Украины Остап Семерак в эфире «5 канала» заявил, что правительство и СНБО продолжают готовиться к миграции внутри страны.

«Мы имеем соответствующие решения, мы готовы к разным сценариям. Имеем отдельный план для семей военнослужащих, отдельно для людей, которые имеют родственников и хотят переехать. Есть отдельный план, который предусматривает миграцию людей из Крыма за пределы страны», - сообщил министр.

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По его словам, позиция украинского правительства относительно полуострова Крым проста и понятна: Крым – это украинская территория, временно захваченная оккупантами, а жители полуострова – граждане Украины.

«Граждане Украины, которые живут на территории Крыма, независимо от того, вручили ли им паспорта других стран, остаются гражданами Украины. Хочу отметить, что для украинского Правительства все крымчане имеют права граждан Украины. И точка», – отметил Семерак.

Он подчеркнул, что украинское правительство признает обязательство перед своими гражданами в Крыму, в частности это касается выплаты пенсий.

«Счета Госказначейства на полуострове заблокированы бандитскими группировками Крыма. Однако украинское правительство нашло способы выплачивать своим гражданам пенсии, хотя такая возможность и не для всех доступна», – отметил Семерак.