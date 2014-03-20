Запорожская милиция приглашает на работу правоохранителей из Крыма

Главное Управление Министерства внутренних дел Украины в Запорожской области приглашает милиционеров из Крыма на работу в милицейские подразделения области.

Обращение с данным предложением опубликовано на официальном сайте Запорожского главка милиции.

«В тяжелую для народа и государства минуту у многих из вас возникает вопрос дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел Украины. Руководство ГУ МВД Украины в Запорожской области приглашает всех сотрудников ОВД Крыма, оставшихся верными присяге на верность народу Украины, на работу в милицейские подразделения области. Обещаем, что приложим максимум усилий для трудоустройства милиционеров по специальности, а также решения проблем с жильем», - утверждается в обращении, подписанном коллегией ГУ МВД в Запорожской области.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 19 марта, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вопрос о выводе сотрудников МВД Украины, находящихся на территории Крыма, будет решаться на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.