”Не надо спешить с судебной реформой”

Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК убежден, что Украине не стоит спешить с проведением судебной реформы до внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время встречи в Киеве с содокладчиком Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханной СЕВЕРИНСЕН.

«Я считаю, что на данный момент не нужно решать реформу судов», - сказал он, добавив при этом, что сейчас Украине нужно решить вопрос финансирования судов, провести реформирование судейского самоуправления и решить вопрос социально-бытового обеспечения судей.

Что касается кардинальной перестройки, то, по убеждению А.ПАСЕНЮКА, ее нужно решать после внесения изменений в Конституцию. «То есть я не говорю «стоп» судебной реформе, она будет продолжаться, но те предложения, которые сейчас раздаются, они невозможны без внесения изменений в Конституцию», - добавил он.

В то же время на уточняющий вопрос Х.СЕВЕРИНСЕН, А.ПАСЕНЮК отметил, что он считает, что Украине не следует отказываться от частичного реформирования судейской системы. «Частичное реформирование можно проводить, но с созданием новых судов нужно подождать», - сказал А.ПАСЕНЮК.