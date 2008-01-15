Ахметов готовит рекордную сделку

Компания «СКМ» намерена получить за страховую компанию «АСКА» миллиард гривен.

Миноритарные акционеры «АСКА» уже уведомлены о том, что «СКМ Финанс», которая управляет финансовыми активами Рината Ахметова, продает свой пакет акций страховщика. По закону миноритарии первыми имеют право выкупить акции. Однако вряд ли они смогут принять предложение «СКМ Финанс», пишет газета «Дело».

Более чем 73% акций «АСКА» руководство «СКМ Финанс» оценило в 184,8 миллиона долларов (почти 1 миллиард гривен).

Если сделка произойдет, то сумма продажи «АСКА» будет рекордной по стоимости на страховом рынке Украины.

Компания входит в двадцатку крупнейших в стране по величине активов (на 1 июля прошлого года — 241,1 миллиона гривен). В рейтинге журнала Insurance TOP она занимает 11-е место по этому показателю. Собственный капитал страховщика на эту же дату составлял 156,5 миллиона гривен.

Однако заработать столь большие деньги на продаже страховой компании в Украине очень сложно. «Такая компания как «АСКА» может стоить 80-100 миллионов долларов, не больше. Хотя это и один из ведущих страховщиков страны, но в последнее время он не очень активно развивается. Кроме того, у компании довольно большая доля корпоративных клиентов», — считает председатель правления страховой компании «Дженерали Гарант» Юрий Лахно. По его оценкам, лидер классического страхового рынка Украины «Оранта» сегодня стоит около 350 миллионов долларов, а «Дженерали Гарант» — 300 миллионов.

Другое дело, если у руководства «СКМ Финанс» есть уже конкретная договоренность с неким иностранным инвестором, который готов выложить такие большие деньги за «АСКА». «Если спрос на компанию высокий, то и цена будет адекватной», — утверждает президент страховой компании «Провидна» Ирина Сиренко.

Как сообщил изданиюодин из миноритарных акционеров «АСКА», претендентами на покупку этого страховщика являются: пятая по величине в мире и крупнейшая в Великобритании страховая группа Aviva, мировой лидер страхования AIG и еще две международные группы — АХА и Allianz.

В числе интересующихся есть и российские компании — «Росгосстрах» и «Страховой Дом ВСК» (Военно-страховая компания). Возможно, первая из них присматривается к «АСКА» с подачи руководителя своей украинской дочки — СК «Провидна» Ирины Сиренко, которая некогда возглавляла компанию «АСКА-Жизнь».

По мнению экспертов, продажа «АСКА» — это давно созревшее решение. Разговоры о том, что страховщик будет продан иностранным инвесторам, ведутся уже несколько лет. Ведь страховой бизнес все же непрофильный для Рината Ахметова. «В одних руках трудно держать разноплановые активы», — соглашается Ирина Сиренко.

Поэтому донецкий миллиардер, скорее всего, продаст и вторую свою страховую компанию — «АСКА-Жизнь». «Я думаю, что нет смысла, продавая рискового страховщика, оставлять лайфового», — считает Юрий Лахно.