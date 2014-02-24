В Крыму и Луганской области повалили памятники Ленину

Так, в воскресенье, 23 февраля, в Лисичанске Луганской области снесли памятник Ленину.

Об этом сообщает центр по связям с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

По информации правоохранителей, в воскресенье, 23 февраля, в 17:00 до Лисичанского горотдела милиции поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные в районе дворца культуры им. Сосюры с помощью автомобиля Toyota Land Cruiser повалили памятник Ленину.

Данный факт был внесен в ЕРДР и квалифицировано по ст. 296 УК Украины (хулиганство). В совершении уголовного правонарушения уличен местный житель, 1975 года рождения. Милиция принимает меры по его розыску и задержанию.

Читайте такжеВ Житомирской области снесли очередного Ленина Также неизвестные сегодня ночью повалили памятник Владимиру Ленину в крымском поселке Зуя (Белогорский район).

По словам местных жителей, около трех-четырех часов утра подъехала машина, люди, которые находились там, накинули веревку на монумент и повалили. Теперь разбитый Ленин лежит на земле без головы.

«Это сделали ненормальные люди - больные, которые борются с камнем», - сказал глава крымского поселка Андрей Лахин журналистам.

«Я расцениваю это как чистую провокацию. Не скажу, с какой стороны - "горячих голов" очень много, эмоции зашкаливают», - заявил председатель Белогорского регионального меджлиса Мустафа Асаба.

Тем временем, председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев провел экстренные телефонные переговоры с лидером меджлиса крымских татар Рефатом Чубаровым, народным депутатом Украины, руководителем крымской организации «Батькивщина» Андреем Сенченко, народным депутатом, председателем фракции ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком, депутатом Верховной Рады Крыма, лидером партии «Русское единство» Сергеем Аксеновым, первым секретарем Крымского рескома КПУ Олегом Соломахиным, сообщает пресс-служба Совмина.

Глава крымского правительства предупредил, что снос памятников Ленину может иметь серьезные последствия для эскалации напряженности на всем полуострове. «Вина за конфликт ляжет на тех людей и руководителей, которые своими безответственными заявлениями провоцируют разжигание конфликта. Неужели вопрос памятников Ленину есть сейчас первичным для Крыма в плане обеспечения безопасности жителей полуострова? Призываю к государственной мудрости и взвешенности решений всех, кто чувствует свою ответственность за крымчан», - заявил Могилев.