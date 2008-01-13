За час львовяне «смели» 2,5 тысяч пампушек

Во время первого фестиваля "Пампушок", который проходит на площади Рынок во Львове, сегодня, 13 января, гостям фестиваля рассказали о еврейских, армянских, американских рецептах пампушек и традициях празднования Рождества в этих странах, сообщает Zaxid.net. Посетить праздник пришло свыше полтысячи львовян, а для того, чтобы попробовать главный атрибут действа, нужно было выстоять довольно большую очередь.

Только за час было продано 2,5 тысяч пампушек. 3 000 пампушек львовские пекари изготовили предварительно, остальные выпекали просто на площади Рынок.

Также сегодня на площади возле Доминиканского собора устроили благотворительный обед, на котором раздавали борщ из пампушками малообеспеченным жителям Львова.