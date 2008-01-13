К 120-летию Макаренко отремонтируют его музей

В Кременчуге (Полтавская обл.) к 120-летию Антона Макаренко капитально отремонтируют мемориальный музей педагога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ.

По его словам, музейные экспонаты находятся в полуразрушенном помещении, капитальный ремонт необходим и дому, в котором жил педагог. «В 2006 году исполком выделил средства на проектирование строительства экспозиционного зала, однако строительство так и не началось. Планируем его осуществить в этом году", - сказал мэр. По его данным, стоимость ремонтно-строительных работ составляют 4 млн. грн.

"Мы половину этой суммы просим у областного руководства с госсубвенции на решение социальных вопросов", - сказал Н.ГЛУХОВ.

Как заявила УНИАН и.о. директора музея Юлия АНДРЕЕВА, планируется, что рядом с нынешним зданием, которое разрушается, построят новое помещение. "Дом, в котором располагается музей с 1951 года, становится непригодным. Тогда его построили как временную экспозицию. В 1988 году, к столетию Макаренко, город дал музею средства на строительство нового помещения, но из-за землетрясения в Армении, все деньги пошли туда", - объясняет руководитель музея.

Само же здание, в котором жил Макаренко, стоит рядом. Там размещаются лишь те экспонаты, которые выдерживают перепад температур, потому что дом зимой не отапливается.

Напомним, 13 марта 2008 года исполняется 120 лет с дня рождения педагога-новатора, писателя А.Макаренко.